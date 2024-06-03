Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!

Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Mayıs 2024 Yüzyılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. TİM ailesine bütün ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık.

260 milyar 100 milyon dolar yıllıklandırılmış ihracatta geldi. Yıla 255.4 milyar dolarla başlamıştık. Geçen 5 ay içinde zorlu süreç vardı, kısa aylar, uzun tatiller vardı, son bir yıl içinde yüzde 2.3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.









Dış dengedeki iyileşme devam ediyor.



İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti.



Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti.… pic.twitter.com/6wObeCuA8P — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 3, 2024









DEZENFLASYONUN DENGELENMEYE EŞLİK EDECEĞİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şİmşek, sosyal medyadan bir tablo paylaştı. Şimşek, "Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz." dedi.



Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Dış dengedeki iyileşme devam ediyor.

İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti.