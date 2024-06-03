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Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Mayıs ayı ihracatını 2024'te başardık. Yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. " dedi. Bolat, 24,1 milyar doların tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olduğunu bildirdi. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şİmşek, sosyal medyadan bir tablo paylaştı. Şimşek, "Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 12:02 Güncelleme 03 Haziran 2024, 12:51
Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, "Mayıs ayı ihracatını 2024'te başardık. Yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. " dedi.

Bolat açıkladı: Tarihin en yükseği!

BİR AYDA EN YÜKSEK İHRACAT
Bolat, mayısta ihracatın 24 milyar 75 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatının gerçekleştiğini ve tüm ayların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını bildirdi. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Dünyanın ekonomik büyüme anlamında durgun yıl geçirdiği, ihracatın yüzde 5 küçüldüğü takvim yılında Türkiye olarak geri gitmedik, ileri gittik.

Cuma günü büyüme rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2'nin üzerinde büyüme kaydetti. Böylece 15 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş olduk. En güzeli de 18 çeyrektir üst üste makine ve teçhizat yatırımları artmaya devam ediyor. Yüzde 5.7'nin tam 1.6'sı dış ticaretten geliyor.

Bu filmde ortaya konan güzelliklerden biri de dünya ihracatının küçüldüğü dönemde payımızı artırdık. Yüzde 1.02'den yüzde 1.08'e yükselttik. Hizmetler ihracatında da yüzde 1.25'ten yüzde 1.29'a yükselttik.

İlk rekorumuzu şimdi açıklıyorum. Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatını 2024 Mayıs ayında başardık. Yüzde 11.4'lük artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. Bir yıl önce Mayıs'ta 21.6 milyar dolardaydık.

Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk. 2.5 milyar dolarlık artış başarılmış oldu. Mayıs 2024 Yüzyılın ve 1207 ayın en yüksek aylık ihracatı oldu. TİM ailesine bütün ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.

260 milyar 100 milyon dolar yıllıklandırılmış ihracatta geldi. Yıla 255.4 milyar dolarla başlamıştık. Geçen 5 ay içinde zorlu süreç vardı, kısa aylar, uzun tatiller vardı, son bir yıl içinde yüzde 2.3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz. Son bir yılda 6 milyar dolarlık net artışımız var.








DEZENFLASYONUN DENGELENMEYE EŞLİK EDECEĞİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ
Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şİmşek, sosyal medyadan bir tablo paylaştı. Şimşek, "Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz." dedi.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dış dengedeki iyileşme devam ediyor.

İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti.

Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti.

Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır.

Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz.

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