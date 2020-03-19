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    • Ekonomi
    • 19.03.2020 11:23
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    • 19.03.2020 11:27
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    'ler kapatılacak mı? Başkan Erdoğan'ın Kalkanı paketi duyurusunun ardından flaş açıklama!

    ’de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı esir aldı. Koronavirüsten en az etkilenen ülke ise oldu. Uygulamaya konulan önlemler dünyaya örnek oldu. Bu önlemlerin başında toplu kullanıma açık olan çay bahçeleri, düğün salonları gibi yerlerin kapatılması geldi. Peki toplu kullanıma açık olan ’ler kapatılacak mı? İşte detaylar…

    AVM'ler kapatılacak mı?

    ve Yatırımcıları Derneği'nce (), halk sağlığı i toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, 'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği yaptığı açıklamada, "(Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi) Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerini kullandı.

    Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Başkan 'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi.

    Açıklamada, AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

    Başkan Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan " Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Ekonomi AVM'ler kapatılacak mı? Başkan Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi duyurusunun ardından flaş açıklama!
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