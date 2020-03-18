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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, 100 milyarlık kaynağı devreye alıyoruz diyerek virüse karşı alınan tedbirleri ve ekonomik destekleri tek tek sıraladı. İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler...

18.03.2020 19:19 - Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, 100 milyarlık kaynağı devreye alıyoruz diyerek virüse karşı alınan tedbirleri ve ekonomik destekleri tek tek sıraladı.

İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler:

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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

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