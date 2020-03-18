Başkan Erdoğan açıkladı: İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler ve ekonomik destekler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, 100 milyarlık kaynağı devreye alıyoruz diyerek virüse karşı alınan tedbirleri ve ekonomik destekleri tek tek sıraladı. İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler...
18.03.2020 19:19
- Son Güncelleme: 18.03.2020 19:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi. Başkan Erdoğan, 100 milyarlık kaynağı devreye alıyoruz diyerek virüse karşı alınan tedbirleri ve ekonomik destekleri tek tek sıraladı.
İşte koronavirüse karşı alınan tedbirler:
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