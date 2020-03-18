Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Başkan Erdoğan ikramiyelerin ödeme tarihini açıkladı!

13 milyon emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ikramiyelerin ödeme tarihleriyle ilgili müjdeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu yanıt buldu. Emekliler bu kapsamda şimdi ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başkan Erdoğan ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

ALINAN DİĞER KARARLAR

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema- Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.