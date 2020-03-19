Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla erken emekli olunabilir

Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor

Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla beraber, doğum ve sonrasındaki süreçte iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının önü açılmıştır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar en fazla 3 defa olmak üzere; doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi koşuluyla doğum borçlanması yapabiliyorlar. Doğum borçlanması şartlarından bir diğeri ise bebeğin sağ olmasıdır. Doğum yapmayan ama iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğum yaparak çocuğunu evlatlık veren kadın çalışanlara da her çocuk için doğum borçlanması hakkı doğuyor.