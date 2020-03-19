Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla erken emekli olunabilir

Emekli olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalandırılan bütün vatandaşların yaşlandıklarında sahip olduğu sosyal bir haktır. Anacak emekli olmak için kişilerin yasalar ile belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla beraber, doğum ve sonrasındaki süreçte iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının önü açılmıştır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar en fazla 3 defa olmak üzere; doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi koşuluyla doğum borçlanması yapabiliyorlar. Doğum borçlanması şartlarından bir diğeri ise bebeğin sağ olmasıdır. Doğum yapmayan ama iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğum yaparak çocuğunu evlatlık veren kadın çalışanlara da her çocuk için doğum borçlanması hakkı doğuyor.
Erkeklerin Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik Süresi Kısaltılıyor
Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Askerlik süresi boyunca erkek çalışanların adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er ya da erbaş olarak silahaltına alınması veya yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresinde geçen zamanda askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik borçlanması için dönecek prim süresi; tamamen askerlik zamanıyla ilişkilidir.
Çalışan Gurbetçilere Yurtdışı Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Müjdesi
Çalışma hayatının büyük bölümü yurtdışında geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına erken emeklilik için koşulları belirlenmiştir. Çalışan gurbetçilerin Türkiye'deki herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları ve adına hiçbir prim ödemesinin yapılması şarttır. Vatandaşların yurtdışında çalışma hayatı olduğunun belgelenmesinin ardından bu süre başvuruda bulunarak SGK'ya borçlanmaları söz konusudur.
Kısmi Emeklilik veya Yaş Haddinden Emeklilik Detayları
Yaş haddinden emekli olabilmek için; sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık süresine ve kişi adına ödenen prim günü miktarına bakılır.
Sigortalılık tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesinde olan çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartını 31.12.2011 tarihinden önce tamamlamaları gerekir. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalandırılanların 4500 prim günü; 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapılanların 5400 prim günü ödemeleri gerekir. 09.09.1999 tarihi ve öncesindeki dönemde ilk kez sigortalandırılan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartını tamamlayan erkek çalışanlar 55 yaşında; kadın çalışanlar ise 54 yaşında emekliliğe hak kazanabilirler.