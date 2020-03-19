Evden çalışanlar dikkat! Koronavirüsten kaçarken ona yakalanmayın!

Çin'de başlayarak Antartika hariç tüm kıtalarda 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (Covid-19), yalnızca bireysel olarak insanları değil şirketleri de tedbir almaya zorluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' açıklamasının ardından Google, Facebook, Amazon, Mastercard gibi küresel ölçekli şirketlerin aldığı evden çalışma kararı, virüsün görüldüğü pek çok ülke gibi Türkiye'de de hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

Şirketlerin yaptığı bu düzenlemeler, toplum sağlığını korumayı hedeflerken siber güvenlik zorluklarını da beraberinde getiriyor. Şirket ağlarına uzaktan erişim sağlayan çalışanların siber korsanların yeni hedefi olabileceğine dikkat çekildi.