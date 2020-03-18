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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 14:36
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    • 18.03.2020 14:57
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    ve 'den kararı! Üretime ara verilecek!

    Dünyayı etkisi altına alan otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Gelen son dakika haberine göre ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

    Toyota ve BMW'den koronavirüs kararı!

    'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

    Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

    Açıklamada, 'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

    'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve 'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

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