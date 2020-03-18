Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.03.2020 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2020 14:51
    ABONE OL

    Dev bankada paniği! Yazışmalar ortaya çıktı

    Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından s'te iki vakasının ortaya çıkmasının ardından şirket Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki çalışanlarına "evden çalışma" talimatı verdi.

    Dev bankada koronavirüs paniği

    s, 2 vakasından sonra Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da evden çalışma talimatı verdi.

    Reuters'ın görmüş olduğu Goldman Sachs iç yazışmalarına göre, şirket Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki çalışanlarının çoğuna yarından itibaren bir sonraki bildirime kadar evden çalışma talimatı verdi.

    Goldman Sachs şirket içi bildiriyi Salt Lake City ve Utah kentlerindeki ofislerinde iki çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıkmasından sonra yayınladı.

    17 Mart tarihli bildiride Goldman'ın yaklaşımının salgının ne aşamada olduğuna ve çalışanların rollerine göre her bölgede farklılık göstereceği ifade ediliyor.

    Goldman Sachs konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Dev bankada koronavirüs paniği! Yazışmalar ortaya çıktı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri