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    • Ekonomi
    • 16.03.2020 Gazete
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    Memurlara çifte : En az 3.658 TL maaş 497 TL aile yardımı

    Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında un yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek.

    Memura çifte zam
    Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında un yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura verilen aile yardımı 497,20 liraya yükselecek. Bu tutarlar enflasyon farkı çıkması halinde artacak.

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    Haberler Ekonomi Memurlara çifte zam: En az 3.658 TL maaş 497 TL aile yardımı
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