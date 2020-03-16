Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura verilen aile yardımı 497,20 liraya yükselecek. Bu tutarlar enflasyon farkı çıkması halinde artacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.