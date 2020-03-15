Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,32'den alıcı buluyor.

Euro/TL de 7,01 seviyelerinde seyrediyor.

BIST 100 endeksinde son durum

Uzmanlar, küresel pay piyasalarının yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,33'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.