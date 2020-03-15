Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi. Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 321 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 523 lira, Cumhuriyet altını da 2.133 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.590 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.
Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti. Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,32'den alıcı buluyor.
Euro/TL de 7,01 seviyelerinde seyrediyor.
BIST 100 endeksinde son durum
Uzmanlar, küresel pay piyasalarının yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.
Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,33'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.
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