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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 15:35
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    • 12.03.2020 16:46
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    'dan flaş kararı! "Tüm dünyadaki personelimiz evden çalışacak"

    'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip dünyayı alarma geçirdi. Spor kulüpleri maçlarını ertelerken kamu kurumları haricinde tüm ticari faaliyetlerini durdurdu. ve Slovakya ise koronavirüs nedeniyle ilan etti. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken bir karar da sitesi 'dan geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

    Tüm dünyadaki personelimiz evden çalışacak

    sitesi , yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak i yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

    Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti. , Amazon, ve gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu. Merkezi 'nin California eyaletinin şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.

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