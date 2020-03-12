



Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.

Türk güvenlik güçlerince 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Doğu Anadolu Bölglesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hale getirilmesi planlanıyor.