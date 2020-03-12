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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 14:05
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    • 12.03.2020 14:05
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    Teröristlerin korkulu rüyası yerli ve milli İHA ve 'lar 'dan havalanacak

    'da, terörle mücadelede hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren, hava araçlarıyla jandarma ve polisin yürüttüğü operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük destekçilerinden insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının () iniş ve kalkış yapacağı merkez kuruluyor.


    Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.

    Türk güvenlik güçlerince 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

    Doğu Anadolu Bölglesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hale getirilmesi planlanıyor.

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