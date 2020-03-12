Koronavirüs ile birlikte fahiş fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında el dezenfektanları yer alıyor. 25 Şubat günü 42 liraya alınan 1 litrelik ürün, bugünlerde 50 mililitre olarak 90 liraya satılıyor. Fiyat artışı yüzde 4 bin 185. Hürriyet'in haberine göre İstanbul 'da bir avukat, litresini 42 liraya aldığı ürüne yapılan fahiş zam üzerine iki bakanlığa şikâyette bulundu. Tedarikçiler isediyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal dedi.





MASKE FİYATLARI UÇTU

Haksız fiyat artışı nedeniyle 'maske' ve hijyen ürünleri satan bazı işletmelere idari para cezası kesilse de, fiyatlar artmaya devam ediyor. Maske, 10-15 liradan 180 liraya çıkarken, birçok satış noktasında 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, 250 ml dezenfektan fiyatı 3.50 TL'den 15 liraya yükseldi.





MAKARNA FİYATLARINDA FAHİŞ ARTIŞ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle fırsatçılar da hızlıca sahneye çıktı. İlk olarak kolonya ve maske fiyatlarında fahiş artışlar baş gösterirken, buna makarna satışları da eklendi. Normalde 6 lira olan iki paket makarnanın online alışveriş sitelerinde 14,50 liradan satıldığı görüldü. Ürünün stoklarda tükenmiş olması da dikkat çekti.

6 ADET KOLONYA 576 LİRA

Antibakteriyel dezenfeksiyon ürünleri almak isteyen vatandaşlar kolonya satan iş yerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Talebi fırsata çevirmek isteyenler de 6 adet kolonyayı 576 liraya satmaya başladı.





MASAK İNCELEME BAŞLATTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara re'sen inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkanlığımızca, koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re'sen inceleme başlatılmıştır. Bu itibarla, ülkemizin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edilecektir." ifadeleri kullanıldı.