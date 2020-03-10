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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 10:43
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    • 11.03.2020 10:43
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    Başvurular ten: Emekliye binlerce lira ödeme günü... Akbank ve Denizbank promosyon ücretleri ne kadar?

    Akbank'ın emekli u için başvurular başladı. Başvurular üzerinden alınırken banka, 1000 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapıldığı bildirildi. Ayrıca DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

    Akbank ve Denizbank promosyon ücretleri ne kadar?

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi bu ay promosyonlarına kavuşuyor. Bu bağlamda bankalar peş peşe ödeme tutarlarını açıklamaya başladı. Son olarakta Akbank ve Denizbank ödeme miktarlarını resmi olarak bildirdi. Akbank tarafından yapılan açıklamada 2020-2023 emekli banka promosyonu detaylarına yer verildi. Kampanya kapsamında maaşını Akbank 'a taşıyanlara yapılacak promosyon ödemelerine yer verildi. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla promosyon tutarını artırıyor.

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    Haberler Ekonomi Başvurular internetten: Emekliye binlerce lira promosyon ödeme günü... Akbank ve Denizbank promosyon ücretleri ne kadar?
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