Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi bu ay promosyonlarına kavuşuyor. Bu bağlamda bankalar peş peşe ödeme tutarlarını açıklamaya başladı. Son olarakta Akbank ve Denizbank ödeme miktarlarını resmi olarak bildirdi. Akbank tarafından yapılan açıklamada 2020-2023 emekli banka promosyonu detaylarına yer verildi. Kampanya kapsamında maaşını Akbank 'a taşıyanlara yapılacak promosyon ödemelerine yer verildi. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla promosyon tutarını artırıyor.

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