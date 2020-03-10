Bankalar arasında tam anlamıyla emekli yarışı yaşanıyor. Emekliler için ikinci promosyon döneminin gelmesi, sektörü hareketlendirdi. Taban promosyon tutarına yüzde 66 zam yapılırken, kimi bankalar kampanyalarla ödemeleri artırıyor.
Emekliye 2 bin 750 lira ek kazanç! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka promosyon listesi
Yeni promosyon için bankalar birbiri ardına imzaları atıyor. Taban promosyon zamlanırken, kampanyalarla fırsat büyüyor. Yeni gelenlere, banka ürünü kullananlara ya da emekli yakınlarını getirenlere ek ödemeler var. Kazanç 2 bin 750 liraya kadar çıkabiliyor. Peki, emeklilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2020 yılında bankaların promosyon teklifleri. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Bankalar arasında tam anlamıyla emekli yarışı yaşanıyor. Emekliler için ikinci promosyon döneminin gelmesi, sektörü hareketlendirdi. Taban promosyon tutarına yüzde 66 zam yapılırken, kimi bankalar kampanyalarla ödemeleri artırıyor.
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