arasında tam anlamıyla emekli yarışı yaşanıyor. Emekliler için ikinci promosyon döneminin gelmesi, sektörü hareketlendirdi. Taban promosyon tutarına yüzde 66 zam yapılırken, kimi bankalar kampanyalarla ödemeleri artırıyor.

Emekliye 2 bin 750 lira ek kazanç! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka promosyon listesi