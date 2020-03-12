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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 16:17
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    • 12.03.2020 16:17
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    ? ne zaman yapılacak? 2020 fındık fiyatları ne kadar?

    ? Devlet tarafından çiftçilere verilen ödemelerden biri olan fındık destek ödeme tarihi merak ediliyor. Fındık üreticisi vatandaşlar destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Desteklemeler üreticilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Peki, ne zaman yapılacak? 2020 fındık fiyatları ne kadar? İşte merak edilen bilgiler

    Fındık destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Fındık destek ödemeleri ne zaman yapılacak? Fındık destek ödemeleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 2009 yılından itibaren ödenen fındık desteği üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ödemeler ise üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılıyor. Peki, fındık destek parası yattı mı? 2020 fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar

    2020 FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Fındık destek ödemeleri bakanlık tarafından belirlenen takvime göre yapılıyor. Fındık ödemeleri, destekleme başvurusunda bulunan vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ordu Milletvekili Enginyurt, fındık paralarının T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru tarihinden itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

    2020 yılında fındık destek ödemelerinin Mart ayının sonu ya da Nisan ayının başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

    FINDIK DESTEKLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?

    * Çks ve FKS kaydı olmayanlar,
    * Fındık üretim bahçesinde ara ziraatı yapanlar,
    * Sahte belge düzenleyerek, gerçeğe uygun olmayan başvuruda bulunanlar,
    * Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.

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    Haberler Ekonomi Fındık destek parası yattı mı? Fındık destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 2020 fındık fiyatları ne kadar?
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