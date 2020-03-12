Garanti BBVA Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor.Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.

Şekerbank

Şekerbank, aylığını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyon veriyor. Aylığını Şekerbank'a taşıyan emekliler iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanıyor. Bu şekilde maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.