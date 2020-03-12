Bankaların rekabeti milyonlarca emekliye yaradı. TEB, İNG, Şekerbank, Vakıfbank, QNB Finansbank, Garanti, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Akbank promosyon kampanyaları yapıyor. 2020 yılı Mart ayına az zaman kala milyonlarca emekli vatandaşın promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ HAZIR
2020 yılına gelindiğinde ise emekli promosyon ücretleri için sözleşmenin süresi sona eriyor. Bankalar emekli maaşı alanlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek için emekli promosyon tekliflerini hazır.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?
Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
Peki 2020 yılında bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapacak?
Garanti BBVA Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor.Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.
Şekerbank
Şekerbank, aylığını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyon veriyor. Aylığını Şekerbank'a taşıyan emekliler iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanıyor. Bu şekilde maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
TEB Türk Ekonomi Bankası
(TEB), emekli aylığını taşıyan ve 10 emekliyi TEB'e getirenlere 2 bin 500 TL'ye varan ölçüde promosyon vereceğini açıkladı. Banka, 10 Şubat itibarıyla emekli aylığını taşıyanlara kampanya düzenledi. Aylığı 999 TL'ye kadar olanlar 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arası 925 TL, 2000 TL ve üzeri olanlar 1000 TL promosyon alacak. Ayrıca, 10 emekli arkadaşını TEB'e getirenlere kişi başına 150 TL'den toplam 1500 TL verilecek.Türkiye İş Bankası Türkiye İş Bankası, en az bir kez emekli aylığı ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli aylığını bankadan almayı taahhüt etmeleri kaydıyla emeklilere maaşlarıyla orantılı olarak 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
Ödemeler, 3 yıllık süre için peşin olarak; 1.000 TL'den düşük aylıklar için 300 TL, 1.000 - 2.000 TL arası (2.000 TL hariç) aylıklar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde aylıklar için 450 TL olarak yapılıyor.
Yapı Kredi Bankası
Emekli aylıklarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, 3 sene aylıklarını bankadan alma taahhüdü vererek 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Aylığını taşıyan ve promosyon taahhüdü verenler 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 250 TL'ye varan ek promosyondan yararlanıyor. Emekliler şubeye gelmeden, bulundukları yerden emekli aylıklarını cep telefonu, internet şubesi ya da ATM'den aylıklarını transfer edebiliyor.
Vakıfbank
VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.
Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Finansbank
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
İNG Bank
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
Halkbank
Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.
İş Bankası
İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
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