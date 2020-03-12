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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:17
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    • 13.03.2020 10:17
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    Taşeron işçi ikramiyeleri için son durum nedir? Taşeron ve 4/D'li işçilerin var mı?

    Taşeron işçiler kadroya geçerken, birçok kazanım elde etti. mı sonrası taşeron işçiler elde ettikleri kazanıma ek farkının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Belediyeler de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, asgari ücret artışı taşeron işçilere yansıtılacak mı sorusu soru. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belediyeler tarafından sorulan soru üzerine iki farklı görüş iletti. Bakanlık, işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine işaret etti. Fakat taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusunda atılmış herhangi bir adım yok.

    Taşeron ve 4/D'li işçilerin maaş zammı var mı?

    Taşeron ve 4/D'li işçilerin maaş zammı ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca kadro kazanan işçiler asgari ücret zammının yani enflasyon farkının maaşlarına yansıtılıp, yansıtılmayacağını araştırmaya koyuldu. Kadroya alınan taşeron işçiler ise enflasyon farkından da yararlanmak istiyor. Ayrıca 4 günlük ikramiyeleri ve kadroya geçen işçiler için tediyelerde düzenleme yapılmasını istiyor. İşte taşeron işçi ikramiyeleri için son durum nedir?

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