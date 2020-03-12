Taşeron ve 4/D'li işçilerin maaş zammı ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca kadro kazanan işçiler asgari ücret zammının yani enflasyon farkının maaşlarına yansıtılıp, yansıtılmayacağını araştırmaya koyuldu. Kadroya alınan taşeron işçiler ise enflasyon farkından da yararlanmak istiyor. Ayrıca 4 günlük ikramiyeleri ve kadroya geçen işçiler için tediyelerde düzenleme yapılmasını istiyor. İşte taşeron işçi ikramiyeleri için son durum nedir?

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