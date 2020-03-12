SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına promosyon ve ikramiye ek ödemesi oldukça merak ediliyor. Emeklilere bu yıl iki kez de bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bazı bankalar da yeni gelenlere, bankacılık ürünü kullananlara, emekli yakınını getirenlere ödemeyi daha da artırdı. Böylece emeklilere sunulan promosyon fırsatı 2 bin 750 liraya kadar yükseldi. Taahhüt süresi dolan emekliler, bankasını seçip promosyonunu cebine koyacak.

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