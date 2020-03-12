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    • 05.04.2020 08:59
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    Alım değil satma zamanı! Fakat uzmanlardan çok önemli uyarı

    Güvenli liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün görüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından piyasalardaki güncel durum ve altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

    Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Alım değil satma zamanı!

    Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlardan çok önemli uyarılar peşi sıra gelmeye başladı.
    Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı.

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    13 MART 2020 ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

    Bugün 24 ayar altın gram fiyatı 328,20 TL; 22 ayar gram altın fiyatı 299,32 TL'den işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları şu şekilde değişiyor:

    Bilezik Gram Fiyatı: 299 TL

    Çeyrek Altın Fiyatı: 537 TL

    Yarım Altın Fiyatı: 1073 TL

    Tam Altın Fiyatı: 2 bin 140 TL

    Cumhuriyet Altını Fiyatı: 2 bin 219 TL

    Reşat Altın Fiyatı: 2 bin 227 TL

    ALTININ KİLOGRAMI 331 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 326 bin 500 lira, en yüksek 331 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 331 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 775 bin 903 lira, işlem miktarı ise 1.271 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 417 milyon 446 bin 878,66 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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