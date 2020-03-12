Alım değil satma zamanı! Fakat uzmanlardan çok önemli uyarı

ALTININ KİLOGRAMI 331 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 331 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 500 lira, en yüksek 331 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 331 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 775 bin 903 lira, işlem miktarı ise 1.271 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 417 milyon 446 bin 878,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.