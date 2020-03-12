Alım değil satma zamanı! Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Fakat uzmanlardan çok önemli uyarı geldi

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Bu anlamda uzmanlardan çok önemli uyarılar peşi sıra gelmeye başladı.

Altın alacak olan ve satacaklar gelen haberleri detaylı şekilde takip ediyor. Bu bağlamda 2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Koronavirüs salgını sonrası devam eden küresel piyasalarda satış paniği, güvenli liman altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi! Kısa sürede tüm zamanların rekorunu kıran yurtiçi altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor.

Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu

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