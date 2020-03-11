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    • 15.03.2020 09:42
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    Resesyon alarmı geldi! , ve fiyatları ne kadar oldu?

    Dünya kara Pazartesi şoku ile sarsılmıştı. larda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, fiyatlarının çakılmasının ardından fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Peki, bu hafta altın fiyatları nasıl olacak? Altın fiyatları artacak mı?

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    Haberler Ekonomi Resesyon alarmı geldi! Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
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