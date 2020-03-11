Dünya ekonomisi bugün kelimenin tam anlamı ile önceki gün kara Pazartesi'yi yaşadı. Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı.

Resesyon alarmı geldi! Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?