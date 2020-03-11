Dünya ekonomisi bugün kelimenin tam anlamı ile önceki gün kara Pazartesi'yi yaşadı. Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı.
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Dünya ekonomisi bugün kelimenin tam anlamı ile önceki gün kara Pazartesi'yi yaşadı. Piyasalarda oldukça fazla bir şekilde panik havası ortaya çıktı. Bu anlamda resesyon alarmı yapıldı.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
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