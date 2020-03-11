Altın alacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı

"GÜÇLENMESİ İÇİN 1.605 DOLARIN ÜZERİNDE KALICI OLMALI"

Dünya çapında corona virüs vakalarında ciddi artışlar ve ciddi dalgalanmalar olabileceği tahminlerinin de dahil olmak üzere birçok faktörün altın açısından hala destekleyici olduğunu belirten Erkan, "Merkez Bankalarının harekete geçeceği beklentisi de altın yatırımcısı tarafından değerlendirilmektedir. Altında, 1.605 dolar altı hareketlerde 1.579 dolar desteği ön plana çıkarken, trend çizgisi ise 1.593 dolar seviyesinden geçmektedir. 1.605 üzerinde direnç 1.637 dolar seviyesidir. Altının konumunu güçlendirmesi için 1.605 dolar üzerine tekrar kalıcı olması gerekecektir." dedi.