Altın alacaklar dikkat! Tüm zamanların en büyük rekoru kırıldı

Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Altında sert yükselişler olacağı konuşuluyor. Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir.
"ÖNCE 350 TL, 380 TL, SONRA DA 400 TL SEVİYELERİ..."
Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virüs salgınının dünyaya yayılmasından dolayı altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini kaydederek, "Uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir" dedi.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! (12 MART)
GRAM ALTIN FİYATI
328,60
328,83
%0,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
327,33
327,40
%-1,33
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.667,59
1.668,20
%-1,28
ÇEYREK ALTIN FİYATI
525,75
537,63
%0,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.184,00
2.214,00
%0,59
YARIM ALTIN FİYATI
1.048,22
1.075,26
%0,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.103,01
2.143,95
%0,00
ATA ALTIN FİYATI
2.168,73
2.222,86
%0,00
"GÜÇLENMESİ İÇİN 1.605 DOLARIN ÜZERİNDE KALICI OLMALI"
Dünya çapında corona virüs vakalarında ciddi artışlar ve ciddi dalgalanmalar olabileceği tahminlerinin de dahil olmak üzere birçok faktörün altın açısından hala destekleyici olduğunu belirten Erkan, "Merkez Bankalarının harekete geçeceği beklentisi de altın yatırımcısı tarafından değerlendirilmektedir. Altında, 1.605 dolar altı hareketlerde 1.579 dolar desteği ön plana çıkarken, trend çizgisi ise 1.593 dolar seviyesinden geçmektedir. 1.605 üzerinde direnç 1.637 dolar seviyesidir. Altının konumunu güçlendirmesi için 1.605 dolar üzerine tekrar kalıcı olması gerekecektir." dedi.
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