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    • Ekonomi
    • 11.03.2020 16:36
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    • 11.03.2020 16:36
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    bulundu mu? var mı?

    bulundu mu? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, ülkemizde de görülmeye başlandı. Dünya genelinde virüse yakalanan 66 bin 216 kişi taburcu edildi. Türkiye’de ortaya çıkan ilk vakanın ardından vatandaşlar temizlik malzemelerine hücum etti. Peki, ? ? Son açıklama İran’dan geldi. 9 bin vaka sayısının bulunduğu İran, Koronavirüs ilacını bulduğunu iddia etti.

    Corona aşısı bulundu mu? İran'dan flaş açıklama!

    Corona aşısı bulundu mu? Corona virüsü ilacı var mı sorusunun yanıtı gündeme oturdu. Çin, İtalya, İran başta olmak üzere birçok ülkede görülen ve toplamda ölü sayısının 4 bini geçtiği virüs ülkemizde de görüldü. İlk vakanın açıklanmasının ardından, vatandaşlar virüsle ilgili internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, Corona aşısı bulundu mu? Corona virüsü ilacı var mı? Konuyla ilgili flaş açıklama İran'dan geldi. Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

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