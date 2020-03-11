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    • Ekonomi
    • 12.03.2020 09:32
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    • 12.03.2020 09:33
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    Hangi ler da? İstanbul'da karantinada hastane var mı? hangi hastanede?

    vakasının görülmesinin ardından Koronavirüs hangi de sorusu gündeme oturdu. Hangi hastaneler da sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasına rastlandı. Hasta, yakınları ve çevresi karantina altına alındı. Bu hastanın hangi hastanede olduğu konusunda vatandaşlar araştırma yapıyor. Özellikle İstanbul'da , , gibi hastanelerle ilgili araştırma yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kamuoyunu bilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

    Hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs...

    Koronavirüs hangi hastanede? Hangi hastaneler karantinaya alındı? Çapa, Cerrahpaşa, Şişli Etfal gibi hastanelerle ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından hangi hastaneler karantinaya alındı sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'de 1 kişide koronavirüs görüldüğü resmi ağızlardan açıklandı. Vatandaşların 14 gün kuralına ve el temizliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Peki, hangi hastaneler karantinaya alındı? Koronavirüs hangi hastanede? İşte son bilgiler!

    KORONAVİRÜS HANGİ HASTANEDE?

    Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    HANGİ HASTANELERDE TEDAVİ EDİLECEK?

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    Haberler Ekonomi Hangi hastaneler karantinada? İstanbul'da karantinada hastane var mı? Koronavirüs hangi hastanede?
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