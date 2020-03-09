Hesaplamak çok kolay! Emekli olduğunuzda ne kadar maaş alacaksınız? Emeklilik maaşınızı hemen öğrenin!

Yıllarda bir işte çalışanlar emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda e-devlet üstünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesaplamasında, sigortalıların işe başlama tarihi ve ödedikleri prim gün sayıları değerlendirilmektedir. Sigorta başlangıç tarihlerine göre, emeklilik maaşının miktarında değişiklikler meydana gelir. Eski dönemde sigorta başlangıcı yapan kişiler, yeni dönemde sigorta başlangıcı yapan kişilerden daha fazla maaş almaktadır. Maaş hesaplamada Sosyal Güvenlik Kurumun bağlı olan sigorta kollarına dahil olarak çalışılan süre dikkate alınmaktadır.

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