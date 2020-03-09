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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    Yeni ye de en az 500 lira ! Zamlı promosyon emekli olacakları nasıl etkileyecek?

    Zamlı dan yeni ler de yararlanacak. Emeklilik başvurusunu yaparken bankasını seçenler, maaşla birlikte promosyona da kavuşacak. Emekli adaylarından konuyla ilgili sorular geliyor. Zamlı promosyon emekli olacakları nasıl etkileyecek? Emekli olacaklar bankasını nasıl seçip, promosyonu alabilir? Emeklinin promosyon zammıyla ilgili merak edilen soruların cevabı haberimizde.




    Promosyonun     artırılması, sadece mevcut emeklileri değil, emeklilik için gün sayanları da heyecanlandırdı. Emekli adaylarından konuyla ilgili sorular geliyor. İşte merak ettikleri detaylar...

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    Haberler Ekonomi Yeni emekliye de en az 500 lira promosyon! Zamlı promosyon emekli olacakları nasıl etkileyecek?
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