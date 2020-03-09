artırılması,sadece mevcutemeklileri değil,emeklilik için günsayanları da heyecanlandırdı.Emekliadaylarından konuylailgili sorular geliyor. İştemerak ettikleri detaylar...

Yeni emekliye de en az 500 lira promosyon! Zamlı promosyon emekli olacakları nasıl etkileyecek?