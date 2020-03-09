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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 Gazete
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    hakkı, hangi durumları ve hastalıkları kapsar?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “ hakkı, hangi durumları ve hastalıkları kapsar? Yaş ve prim nasıl hesaplanır?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Emeklilik için rapora dikkat!
    13.11.1980 doğumluyum. 04.06.1994 sigorta başlangıcım var, şu an sigortalı olarak çalışmaktayım. 5200 primim bulunuyor. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hastaneden rapor aldım. Sizce emekli olmalı mıyım, yoksa normal yaşımı mı beklemeliyim? Ertan EROĞLU
    için dan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. 'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız, öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 günü tamamlamalısınız. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 tarihini beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.

    İş mahkemesi 4 yıldır karar vermiyor. Hakimin ihmali var. Nereye şikayet edebilirim? Erol
    Hakimin ihmali olduğu sizin iddianız. Eğer bununla ilgili delilleriniz varsa bir hukukçuya danışıp gerekli işlemi yaptırın. Davanın 4 yıl sürmesi, tek başına hakimin ihmalini göstermez. Dosya tamamlanmadan karar çıkmıyor.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

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