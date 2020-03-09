13.11.1980 doğumluyum. 04.06.1994 sigorta başlangıcım var, şu an sigortalı olarak çalışmaktayım. 5200 primim bulunuyor. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hastaneden rapor aldım. Sizce emekli olmalı mıyım, yoksa normal yaşımı mı beklemeliyim? Ertan EROĞLU
Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. SGK'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız, öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 günü tamamlamalısınız. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 tarihini beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.
İş mahkemesi 4 yıldır karar vermiyor. Hakimin ihmali var. Nereye şikayet edebilirim? Erol
Hakimin ihmali olduğu sizin iddianız. Eğer bununla ilgili delilleriniz varsa bir hukukçuya danışıp gerekli işlemi yaptırın. Davanın 4 yıl sürmesi, tek başına hakimin ihmalini göstermez. Dosya tamamlanmadan karar çıkmıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
Malulen emeklilik için sigortadan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda en az yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporunuzun olması gerekiyor. Bu da yetmiyor. SGK'nın sağlık kurulu tarafından bu raporun onaylanması da gerekiyor. Eğer malulen emekli olmak istiyorsanız, öncelikle başvurup hastaneye sevk edilmeniz ve bu raporları almanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 günü tamamlamalısınız. Priminiz de yaşınız da tamamlanmamış. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bu durumda 13.11.2035 tarihini beklemeniz lazım. Eğer yüzde 60 rapor alırsanız malulen emeklilik şu anda daha avantajlı görünüyor.
İş mahkemesi 4 yıldır karar vermiyor. Hakimin ihmali var. Nereye şikayet edebilirim? Erol
Hakimin ihmali olduğu sizin iddianız. Eğer bununla ilgili delilleriniz varsa bir hukukçuya danışıp gerekli işlemi yaptırın. Davanın 4 yıl sürmesi, tek başına hakimin ihmalini göstermez. Dosya tamamlanmadan karar çıkmıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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