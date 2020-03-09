Altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Altında sert yükselişler olacağı konuşuluyor.

"ÖNCE 350 TL, 380 TL, SONRA DA 400 TL SEVİYELERİ..."

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virüs salgınının dünyaya yayılmasından dolayı altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini kaydederek, "Uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir" dedi.