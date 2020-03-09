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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 21:05
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    • 09.03.2020 21:41
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    nda sert yükselişler olacak! 400 TL, ise 600 TL'yi görebilir

    Koronavirüsünün dünyanın birçok ülkesinde binlerce ölüme neden olmasıyla beraber piyasalarda da hareketlilik yaşanıyor. Gram fiyatı 332 TL'yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor. Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken nın daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

    Gram altın 400 TL, çeyrek altın 600 TL'yi görebilir!

    Altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve fiyat artışlarını öğrenmek istiyor. Dünya genelinde özellikle üç-dört haftalık süreçte korona virüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. Altında sert yükselişler olacağı konuşuluyor.

    "ÖNCE 350 TL, 380 TL, SONRA DA 400 TL SEVİYELERİ..."

    Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virüs salgınının dünyaya yayılmasından dolayı altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini kaydederek, "Uzun vadeye baktığımızda zaten bütün dünyadaki altın üzerine analiz yapan analistlerin ifade ettiği gibi altın önce 350 TL, 380 TL sonra da 400 TL seviyelerini bu yıl içerisinde çok rahat görülebileceği tahmin edilmektedir" dedi.

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında sert yükselişler olacak! Gram altın 400 TL, çeyrek altın ise 600 TL'yi görebilir
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