Emeklilerin banka promosyonu ve bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi. Açıklamada promosyonda son rakamın 2750 TL 'ye kadar geldiği bildirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisini taşıyor

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