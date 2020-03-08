Askerlerimizin şehit olduğu alçak saldırının ardından rejime verdirilen ağır kayıplar sonrasında Rusya'ya garantör ülke olarak verilen sözlerin tutulması çağrısı yapılmıştı. Ardından Rusya'da Vladimir Putin'in daveti üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle yapılan görüşme sonrasında ateşkes ve normalleşme süreci anlaşması dünyaya ilan edilmişti. Rejimin saldırganlığı ile zedelenen Türk – Rus ilişkileri de son anlaşma ile normalleşme sürecine girdi ve S-400'ler konusunda da kritik bir son dakika bilgisi kulislere düştü. Buna göre bir süre önce Türkiye'ye gelen S 400'lerin kurulumunun Nisan ayından Mart ayına çekilmesi gündeme geldi.