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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 14:18
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    • 08.03.2020 14:18
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    zirvesinin ardından flaş gelişmesi!

    ’de katil Esad’ın kalleş saldırısı sonrasında ’ler ne olacak sorusunu akıllara getirmişti. ile ’da yapılan kritik zirvenin ardından ortak projelerin devam edeceğini duyuran Başkan Erdoğan ve Putin, S-400'lerin son durumuna ilişkin de planlandığı gibi sürecin devam ettiğini açıklamıştı. S-400'ler için yeni bir gelişme daha yaşandı ve Nisan olarak öngörülen tarihin Mart ayına çekilmesi gündeme geldi

    Askerlerimizin şehit olduğu alçak saldırının ardından rejime verdirilen ağır kayıplar sonrasında Rusya'ya garantör ülke olarak verilen sözlerin tutulması çağrısı yapılmıştı. Ardından Rusya'da Vladimir Putin'in daveti üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle yapılan görüşme sonrasında ateşkes ve normalleşme süreci anlaşması dünyaya ilan edilmişti. Rejimin saldırganlığı ile zedelenen Türk – Rus ilişkileri de son anlaşma ile normalleşme sürecine girdi ve S-400'ler konusunda da kritik bir son dakika bilgisi kulislere düştü. Buna göre bir süre önce Türkiye'ye gelen S 400'lerin kurulumunun Nisan ayından Mart ayına çekilmesi gündeme geldi.

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    Haberler Ekonomi İdlib zirvesinin ardından flaş S-400 gelişmesi!
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