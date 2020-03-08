Altın, dolar ve euro'su olanlar ya da alacaklar bu tarihe dikkat! Tarihi rekor geldi

Altın, dolar ve euro alacaklar için önemli bir haber hazırladı. Bu bağlamda bu iki gün içinde işlem yapılmadan Dolar, Altın ve Euro alınıp satılır mı? Küresel piyasalar ve yurt içi kritik tarih belli oldu. Yeni haftada Japonya'da beklenen büyü verisi altında kalmaması sonrası gözler çarşamba günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararını bekliyor. Bu tarihten sonra Altın, dolar ve Euro hakkında ciddi artışlar ve düşüşler olabilir. ABD'de geçen hafta %2,5 beklenti bile enflasyon verisinin etkisi sonrası Dolar kendisi 6'nın üzerine atmış, Borsa rekorlar kırmıştı. Dolar kuru 0,5 artarak 99,2 ile 4 ayın zirvesini görmüştü.

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