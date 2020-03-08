Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Şaşırtan boyutlara gelecek

Altın ve dolara yatırım yapan vatandaşlar için oldukça önemli bir haber geldi. Altın ve dolar fiyatları her geçen gün artarken bir yandan da çeşitli açıklamalar yapılıyor. Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti.

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