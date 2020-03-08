Yıllar önce böyle açıklamıştı! Altın alan satan yatırımcılar bu haber sizler için

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda altın alan ve satanlar için güzel bir haber hazırladık. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor.

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