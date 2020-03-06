Ankara TOKİ çekilişi canlı izle! TOKİ çekilişi izleme yolları merak ediliyor. 6 Mart tarihinde TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi gerçekleşecek. Saat 10:00 ve 14:00'te yapılacak iki ayrı çekilişte, toplam 4600 konut sahibini bulacak. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi canlı yayın olacak mı? TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı araştırılıyor. TOKİ tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen çekilişler kurumun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanmıştı.

TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

2020 yılında yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut projesinin kura çekilişleri TOKİ tarafından canlı yayınlanmayacak. Sonuçları toki.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

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TOKİ ANKARA SİNCAN KURASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

6 Mart Cuma günü düzenlenecek törende 2+1 tipi kura çekilişi saat 10:00'da başlayacak. 3+1 tipi kura çekilişi ise saat 14:00'de başlayacak. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde toki.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.