TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy isim listesi, başvurularını tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ İstanbul kabul edilen başvuru listesi açıklandı. Başvuru işlemi yapan binlerce kişi, başvurularının kabul olup olmadığını öğrenmek istiyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresinden açıklanan listeyi inceleyerek, 2+1 ve 3+1 projeleri için başvurunuzun kabul olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

Listeler için bir sonraki sayfaya ilerleyiniz...