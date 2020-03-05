3600 ek gösterge son durum nedir? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini merakla araştırıyor. Bilindiği üzere ek gösterge hakkındaki son açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapmıştı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artış yaşanacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Yakın bir süreçte açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." şeklinde konuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.