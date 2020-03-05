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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 19:17
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    • 05.03.2020 19:17
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    Gözler açıklamaya çevrildi! son durum nedir? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?

    Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisini yakından ilgilendiren hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle şu günlerde 3600 ek gösterge hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Kamu çalışanları bu kapsamda hakkındaki detayları bilmek istiyor. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? İşte konu hakkındaki son detaylar...

    Milyonların gözü orada! 3600 ek gösterge son durum nedir?

    3600 ek gösterge son durum nedir? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak? Kamu çalışanları 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini merakla araştırıyor. Bilindiği üzere ek gösterge hakkındaki son açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapmıştı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artış yaşanacak.

    3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

    Yakın bir süreçte açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." şeklinde konuştu.

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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