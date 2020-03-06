TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. 2020 TOKİ Ankara çekiliş sonuçları açıklanıyor. TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura çekilişi başladı. Çekilişin başlamasıyla birlikte TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende toplamda 2300 konut sahibini bulacak. Bu konutların 1610 tanesi ise 2+1 tipinde inşa edilecek. Kurada ismi çıkan vatandaşlar 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat vererek ev sahibi olabilecek. İşte, TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi!

TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! (2+1)

2+1 tipinde konutlar için TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar toki.gov.tr adresinden duyurulduğu takdirde tam listeyi haberimizden öğrenebileceksiniz.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ