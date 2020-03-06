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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 14:36
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    • 06.03.2020 14:36
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    kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 - 3+! çekiliş sonuçları isim isim tam liste!

    6 Mart Sincan kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Binlerce kişinin başvurduğu isim listesi toki.gov.tr adresinden duyuruluyor. Sincan'da inşa edilecek 2300 ev için önce 2+1 tipinde konut çekilişi yapıldı. Ardından 3+1 tipinde konutlar için çekiliş başladı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek kura sonuçları açıklandı mı? İnşa edilecek konutların 1610 tanesi ise 2+1 tipinde inşa edilecek. 3+1 tipinde ise 690 konut yapılacak. Hak sahipleri, satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödeme yapacak. İşte, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi...

    TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. 2020 TOKİ Ankara çekiliş sonuçları açıklanıyor. TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura çekilişi başladı. Çekilişin başlamasıyla birlikte TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende toplamda 2300 konut sahibini bulacak. Bu konutların 1610 tanesi ise 2+1 tipinde inşa edilecek. Kurada ismi çıkan vatandaşlar 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat vererek ev sahibi olabilecek. İşte, TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi!

    TOKİ ANKARA SİNCAN KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ! (2+1)

    2+1 tipinde konutlar için TOKİ Ankara Sincan kura çekilişi isim listesi henüz açıklanmadı. Sonuçlar toki.gov.tr adresinden duyurulduğu takdirde tam listeyi haberimizden öğrenebileceksiniz.

    TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Ekonomi TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi... toki.gov.tr 2+1 - 3+! TOKİ Ankara Sincan çekiliş sonuçları isim isim tam liste!
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