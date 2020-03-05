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    • Ekonomi
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    • 06.03.2020 15:01
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    Ve tamamlandı! 6 Mart Sincan kura sonuçları asil yedek tam isim listesi - toki.gov.tr TOKİ kura sonuç listesi

    6 Mart Sincan kura sonuçları merak konusu oldu. toki.gov.tr TOKİ kura sonuç listesi araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin konut için kura çekilişleri devam ediyor. kura sonuçları asil yedek tam isim listesi araştırılıyor. 2+1 kura çekilişleri tamamlanırken, 3+1 için çekilişler devam ediyor. Haberimizden TOKİ çekiliş sonuçlarını sorgulayabilir ve listeler yayınlandığı andan itibaren ev sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubelerinden geri alabilirler.

    TOKİ Ankara Sincan kurası ne zaman, saat kaçta?

    TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları 6 Mart günü tamamlanıyor. TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları asil yedek tam isim listesi sorgulanıyor. TOKİ kura sonuç listesi toki.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Bugün saat 10:00'da başlayan kura töreninde 2+1 çekilişleri tamamlandı. İlçede toplam 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş törenini vatandaşlar töreni yerinde takip ediyor. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte yanıtı...

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    Haberler Ekonomi Ve tamamlandı! 6 Mart TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları asil yedek tam isim listesi - toki.gov.tr TOKİ kura sonuç listesi
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