TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları 6 Mart günü tamamlanıyor. TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları asil yedek tam isim listesi sorgulanıyor. TOKİ kura sonuç listesi toki.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Bugün saat 10:00'da başlayan kura töreninde 2+1 çekilişleri tamamlandı. İlçede toplam 2300 konut inşa edilecek. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen çekiliş törenini vatandaşlar töreni yerinde takip ediyor. Peki, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? İşte yanıtı...