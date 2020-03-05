Emeklilere 2750 TL promosyon müjdesi geldi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu için bankalar kıyasıya bir yarışa girdi. Emeklileri sistemlerine dahil etmek isteyen bankalar yeni kampanyalar yayınlıyor. Mart 2020 itibariyle maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşa göre değişkenlik gösteren teklifler 2750 TL'ye kadar ulaştı. Milyonlarca emekli, hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor. İşte, tüm bankaların emekli promosyon teklifleri…

EMEKLİLERE 2750 TL PROMOSYON KAMPANYASI!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 Mart tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak.