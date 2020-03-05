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    • 05.03.2020 09:26
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    'dan flaş karar! 3.2 milyon aracını geri çağırıyor!

    , yakıt pompası arızası nedeniyle 3.2 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Bugün yapılan açıklamaya göre 'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı. Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor. , yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamıştı.

    Toyota'dan flaş karar! 3.2 milyon aracını geri çağırıyor!
    , motorlarda teklemeye yol açan bir yakıt pompası arızasının giderilmesi için dünya genelinde 3,2 milyon aracı servislere çağırıyor. , Ocak ayında yaptığı ilk açıklamada 'de 696 bin arası yakıt pompası arızası nedeniyle servislere çağırmıştı.

    Bugün yapılan açıklamaya göre ABD'de geri çağrılan araç sayısı 1,8 milyona ulaştı. Geri çağırma kararı 2013 ve daha eski araçları kapsıyor. Toyota, yakıt pompası arızasına ilişkin şikayetleri Haziran ayında incelemeye başlamıştı.

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