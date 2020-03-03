TİM, Türkiye'nin şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, İdlib'de gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerin derin üzüntüsünü hissettiklerini aktararak, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün ve gelecekte, bölgesel ve küresel istikrar adına mutlak güç olduğunu dosta, düşmana tartışmasız bir şekilde kabul ettirdiği, coğrafyası için tarih yazdığı bir dönemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesinin tartışılmaz gücü olan Türkiye'nin, var olduğu günden bu yana ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturanlarla etkin ve kararlı bir mücadeleyi, tüm milli imkan ve kabiliyetiyle başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Ucuz ve alçak hamlelerle Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf edileceklerdir. Terör örgütünün son hain saldırısında, ülkemizin dış ticaretinin etkin ve hızlı gerçekleşmesi adına yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında geceli gündüzlü çalışan, Ağrı Gürbulak'taki personelimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm gümrük ve bakanlık teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

Gülle, sadece Türkiye'deki terörü değil, dünyadaki tüm terörü hep bir ağızdan şiddetle lanetlediklerini, milli egemenliğin, güvenlikten ticarete her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincinde olduklarını, ihracatçılar olarak, devletin ve milletin kendilerinden beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra edeceklerini aktardı.