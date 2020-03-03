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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 14:37
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    • 03.03.2020 14:37
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    Başkanı duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru

    2020 yılı Şubat ayı rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan İhracatçılar Meclisi Başkanı , "Tüm küresel ve bölgesel gelişmeler ve belirsizliklere rağmen yeni yılın ilk ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat hacmi rekoru kırılırken, şubat ayında da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşarak rekorlar çıtasını bir üst basamağa taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet tarihinin rekoru

    , 'nin şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, 'de gerçekleşen menfur saldırıda şehit olan askerlerin derin üzüntüsünü hissettiklerini aktararak, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde, bugün ve gelecekte, bölgesel ve küresel istikrar adına mutlak güç olduğunu dosta, düşmana tartışmasız bir şekilde kabul ettirdiği, coğrafyası için tarih yazdığı bir dönemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

    Bölgesinin tartışılmaz gücü olan Türkiye'nin, var olduğu günden bu yana ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturanlarla etkin ve kararlı bir mücadeleyi, tüm milli imkan ve kabiliyetiyle başarıyla yürüttüğünü vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

    "Ucuz ve alçak hamlelerle Türkiye'yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf edileceklerdir. Terör örgütünün son hain saldırısında, ülkemizin dış ticaretinin etkin ve hızlı gerçekleşmesi adına yurdun dört bir yanındaki gümrük kapılarında geceli gündüzlü çalışan, Gürbulak'taki personelimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm gümrük ve bakanlık teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

    Gülle, sadece Türkiye'deki terörü değil, dünyadaki tüm terörü hep bir ağızdan şiddetle lanetlediklerini, milli egemenliğin, güvenlikten ticarete her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincinde olduklarını, çılar olarak, devletin ve milletin kendilerinden beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra edeceklerini aktardı.

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