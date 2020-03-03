Emeklilere 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 zamla birlikte yatacak!

3 AYLIK FARK ÖDEMELERİ NE KADAR? NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, Aralık - Ocak - Şubat aylarındaki fark ödemelerini aldılar ise 1 aylık, Aralık - Şubat - Mart dönemine dair fark ödemesi alanlara 2 aylık, Ocak - Şubat - Mart dönemleri ise 3 aylık fark ödemesi alabilecekler.

Memur emeklilerinin en düşük emekli aylığı aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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