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    • 04.03.2020 09:52
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    • 24.03.2020 19:28
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    Emeklilere 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 la birlikte yatacak!

    Emeklilere 2020 yılı ayında 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 la birlikte yatmıştı! Peki en düşün memur emeklisinin alacağı fark ile birlikte maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaş zammı ve fark ödemelerinin detayları haberimizde....

    Emeklilere 3 aylık fark ödemeleri yüzde 6,5 zamla birlikte yatacak!

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için Mart ayı güzel geçecek bir yandan promosyon ödemeleri aynı zamanda 2. grupta yer alanlar için 3 aylık fark ödemesi bekleniyor. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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    3 AYLIK FARK ÖDEMELERİ NE KADAR? NE ZAMAN YATACAK?

    Buna göre, Aralık - Ocak - Şubat aylarındaki fark ödemelerini aldılar ise 1 aylık, Aralık - Şubat - Mart dönemine dair fark ödemesi alanlara 2 aylık, Ocak - Şubat - Mart dönemleri ise 3 aylık fark ödemesi alabilecekler.

    Memur emeklilerinin en düşük emekli aylığı aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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    EN AZ 416 TL

    Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

    AYLIKTA 76-382 TL ARTIŞ

    İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17-27 Ocak, Bağ- Kur emeklileri 24-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını aldı. Maaşlarda yüzde 6.5 artışla 76,82 ile 382,67 lira arasında artış görüldü

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