2 Mart 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel faiz oranları oldukça fazla merak edilen bankalar arasında Ziraat Bankası gelmektedir. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranlarını haberimizde paylaştık. Konut kredisi yüzde 0,94, bireysel kredi yüzde 1,05 ve taşıt kredisi 0.96 şeklinde uygulanıyor. Tabi bunun istisnaları var. Anlaşmalı konutlar için 0,79, anlaşmalı otomobil markaları için ise 0,49 oluyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

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