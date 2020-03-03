Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2020 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2020 15:48
    ABONE OL

    Ziraat sı 0,49 ve 0,79 kredi oranları müjdesi! Mart ayı konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...

    Ziraat sı kredi oranları vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber 'ndan geldi. Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz. 2 Mart 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

    Mart ayı konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi 0,49 ve 0,79 faiz oranları...

    2 Mart 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel faiz oranları oldukça fazla merak edilen bankalar arasında Ziraat Bankası gelmektedir. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranlarını haberimizde paylaştık. Konut kredisi yüzde 0,94, bireysel kredi yüzde 1,05 ve taşıt kredisi 0.96 şeklinde uygulanıyor. Tabi bunun istisnaları var. Anlaşmalı konutlar için 0,79, anlaşmalı otomobil markaları için ise 0,49 oluyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları müjdesi! Mart ayı konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri