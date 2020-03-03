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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 15:18
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    • 03.03.2020 15:18
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    Kocasinan çekiliş sonuçları için tıklayınız! 3 Mart toki.gov.tr kura sonuçları isim listesi!

    kura sonuçları isim listesi için gözler toki.gov.tr adresinde. Kocasinan kura sonuçları açıklandı mı? Saat 11:00'de başlayan kura çekilişinde hak sahipleri duyurulmaya başlandı. Projede 2+1 tipinde 385, 3+1 tipinde 165 konut sahibini bulacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak proje için 550 konut inşa edilecek. 2+1 tipinde 385 konut, 3+1 tipinde ise 165 konut yapılacak. Saat 11:00'de başlayacak Karpuzatan kura çekimi tamamlandıktan sonra liste belli olacak. İşte, hakkında tüm merak edilenler...

    TOKİ Kayseri Kocasinan çekiliş sonuçları için tıklayınız! 3 Mart toki.gov.tr TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi!

    Ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapıyor. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. TOKİ kura sonuçları toki.gov.tr adresinden sorgulanıyor. TOKİ Kayseri çekiliş sonuçları ise merakla bekleniyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Karpuzatan mevkisinde inşa edilecek projede toplam 550 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte yanıtı!

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    Haberler Ekonomi TOKİ Kayseri Kocasinan çekiliş sonuçları için tıklayınız! 3 Mart toki.gov.tr TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi!
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