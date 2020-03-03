Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2020 09:10
    ABONE OL

    Ev sahipleri kiraya ne kadar yapabilir? Kira artışı 2020 ayı zam oranı! İşte TEFE ı hesaplama

    Yeni ayın gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde ' ayı ı' yer alıyor. Bu ay içerisinde uygulanacak kira mını merak eden milyonlarca kiracı ve ev sahibi oranlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Geçen ay 3 Şubat tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranı açıklanmıştı. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracılar "Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Mart 2020 TEFE kira artış oranı hesaplama...

    Kira artışı 2020 Mart ayı zam oranı!

    Milyonlarca kiracı Mart ayı kira artış oranlarını çok yakından takip ediyor. Bu bağlamda Google'da araştırmalar hızlanmış durumda. Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle ayın ilk günlerinde Mart ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mart 2020 kira artış oranı saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Kiraya bu ay en fazla %13,94 oranında zam yapılacak.

    Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir? Kira artışı 2020 Mart ayı zam oranı! İşte TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri