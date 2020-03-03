Milyonlarca kiracı Mart ayı kira artış oranlarını çok yakından takip ediyor. Bu bağlamda Google'da araştırmalar hızlanmış durumda. Mart 2020 TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayının gelmesiyle birlikte kira artış oranı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Özellikle ayın ilk günlerinde Mart ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Mart 2020 kira artış oranı saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Kiraya bu ay en fazla %13,94 oranında zam yapılacak.

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