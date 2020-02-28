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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 16:45
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    • 28.02.2020 16:45
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    Gözler orada! İl il kura tarihi! Bu illerde kura yok

    100 bin konut projesi kura çekilişi yapılmaya başlandı. TOKİ kura çekilişleri İzmir ile başlamıştı ve bugün Muğla ile devam etti. Alınan bilgilere göre ise bazı il ve ilçelerimizde ise kura çekilişi olmayacak. Başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak. Haberimizde kura çekilişi yapılmayacak olan illeri ve ilçeleri liste halinde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda TOKİ'den bir açıklama yapıldı ve kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

    Gözler orada! TOKİ İl il kura tarihi! Bu illerde kura yok

    TOKİ 'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 100 bin konut projesinde il il kura günleri ve kura çekimi yapılmayacak yerler belirtildi. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

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