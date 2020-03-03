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    • 29.03.2020 10:16
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    Memur ve emeklilerin maaş mı ne durumda?

    Şubat 2020 rakamlarının açıklanmasının ardından memurların ve emeklilerin 2020 Temmuz maaş mı araştırılmaya başlandı. Peki memurların enflasyon farkında son durum nedir? Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almış ve bu farklar TİS maaş zammına eklenmişti.

    Memur ve emeklilerin Temmuz 2020 maaş zammı ne durumda?

    Bu ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konu memur ile emeklilerin maaş zammında son durum oldu. Peki enflasyon rakamlarına göre memurlara enflasyon farkı var mı? Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

    2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

    Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

    TİS ZAM ORANI

    Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

    ENFLASYON YÜZDE 4 'Ü AŞARSA

    2020 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

    OCAK AYI ENFLASYONU

    2020 yılı için açıklanan ilk rakamı Ocak ayı oldu. Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.

    ŞUBAT AYI ENFLASYONU

    Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.

    Buna göre ilk iki aylık toplam enflasyon 1,70 oldu.

    6 aylık toplam enflasyon yüzde 4 'ü aşarsa memurlar enflasyon farkı alacak.

    Emekliler ise toplam enflasyon tutarında maaş zammı alacak.

    ENFLASYON FARKI HESABI NASIL YAPILIR?

    a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

    b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.

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