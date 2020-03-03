Memur ve emeklilerin Temmuz 2020 maaş zammı ne durumda?

2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

TİS ZAM ORANI

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

ENFLASYON YÜZDE 4 'Ü AŞARSA

2020 yılının ilk 6 ayının toplam enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.