TARİHLER BELLİ

Emeklilere bu yıl iki kez bayram ikramiyesi de ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira verilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

ÖDEMELER ARTABİLİR

Hem promosyonda hem ikramiyede artış da gündemde. Maaşa göre 375 ya da 450 lira olan taban promosyonda yeni tutar bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Taban promosyonlar birkaç gün içinde açıklanacak" açıklaması yaptı. Emekliler ikramiyenin de artmasını istiyor. Bin liralık tutar, enflasyon artışı yapılırsa bin 118, yeniden değerleme artışı olursa bin 225 liraya çıkabilecek.

PROMOSYON: 375-2.500 TL

18-22 MAYIS: 1.000 TL

27-30 TEMMUZ: 1.000 TL

Vergi indirimi erken emekli eder

27.12.1983 doğumluyum. Yüzde 46 vergi indiriminden faydalanıyorum. Şu an 4191 gün primim var. Emekli maaşım ve tazminatım ne olur?

KENAN KARA

Bu vergi indirimi ile 20 yıl 4400 gün şartlarıyla emekli olursunuz. Tazminatınız, çalıştığınız yıl ile son brüt maaşınızın çarpımıyla bulunacak. Emekli maaşınızı da bugüne kadar SGK'ya bildirilen kazançlarınız belirleyecek.



01.02.1999 girişliyim. 1982 doğumluyum. 5960 gün primim var. Askerlik borçlanması yaparak kaç yaşında emekli olabilirim? Yücel BOLAT

25 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Priminiz 15 gün sonra tamamlanır, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik borçlanması sigortadan önce olmadığı için yaşı geri çekmez. Prim kazanırsınız ama buna da ihtiyaç yok, boşuna para ödemeyin.



1968 doğumluyum. 1987 yılından girişim var. 1700 günüm bulunuyor. 2 çocuk borçlanma var, ne zaman emekli olurum? Ayşe GÜLER

Bu primle emekli olmanız zor görünüyor. 2 çocuk size 1440 gün kazandırır. 3140 gün yapar. 3600'e tamamlayıp 58 yaşında emekli olabilirsiniz.



2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN

9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.



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