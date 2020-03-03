Milyonlarca çalışan ve emekliye 3'lü kazanç müjdesi geldi. Bu bağlamda emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 18-22 Mayıs'ta verilecek.
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Çalışanlara ve emeklilere üçlü kazanç müjdesi! 2375 ile 4500 lira ödeme yapılacak
2020 emekliler için kazanç yılı olacak. Yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak olan emekliler, ayrıca promosyon ve ikramiye ile 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek gelir elde edecek. Tutarlarda artış da gündemde.. Emekliler için promosyon önemlidir. SGK, bankalarla promosyon için Şubat 2017'de protokol imzaladı. Protokolün 3 yıllık taahhütleri dolmak üzere. Bunun üzerine bankalar harekete geçti. Bankalar emeklilere 375 ile 450 lira arası promosyon veriyor. Bazı bankalar 1 ya da 2 ürününü kullanan emeklilere 1250 lira veriyor. Bazı bankalar 10 emekli yakınını getirenlere 2500 lira veriyor.
Bayram ikramiyesi bu yıl fiyatlarda artış olmazsa 1000'er lira verilecek.
Ramazan Bayramı ikramiyeleri 18-22 Mayıs'ta verilecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri 27-30 Temmuz 'da verilecek. Promosyonda taban fiyatı artışı gündemde. Taban fiyatları birkaç günde belli olacak.
Emekliler de bayram ikramiyelerinin artmasını istiyor. Eğer enflasyon artışı olursa bayram ikramiyesi 1118 lira, yeniden değerleme artışı olursa ikramiye 1225 olacak.
TARİHLER BELLİ
Emeklilere bu yıl iki kez bayram ikramiyesi de ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira verilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
ÖDEMELER ARTABİLİR
Hem promosyonda hem ikramiyede artış da gündemde. Maaşa göre 375 ya da 450 lira olan taban promosyonda yeni tutar bekleniyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Taban promosyonlar birkaç gün içinde açıklanacak" açıklaması yaptı. Emekliler ikramiyenin de artmasını istiyor. Bin liralık tutar, enflasyon artışı yapılırsa bin 118, yeniden değerleme artışı olursa bin 225 liraya çıkabilecek.
PROMOSYON: 375-2.500 TL
18-22 MAYIS: 1.000 TL
27-30 TEMMUZ: 1.000 TL
Vergi indirimi erken emekli eder
27.12.1983 doğumluyum. Yüzde 46 vergi indiriminden faydalanıyorum. Şu an 4191 gün primim var. Emekli maaşım ve tazminatım ne olur?
KENAN KARA
Bu vergi indirimi ile 20 yıl 4400 gün şartlarıyla emekli olursunuz. Tazminatınız, çalıştığınız yıl ile son brüt maaşınızın çarpımıyla bulunacak. Emekli maaşınızı da bugüne kadar SGK'ya bildirilen kazançlarınız belirleyecek.
01.02.1999 girişliyim. 1982 doğumluyum. 5960 gün primim var. Askerlik borçlanması yaparak kaç yaşında emekli olabilirim? Yücel BOLAT
25 yıl, 58 yaş ve 5975 gün şartlarınız var. Priminiz 15 gün sonra tamamlanır, yaşı bekleyeceksiniz. Askerlik borçlanması sigortadan önce olmadığı için yaşı geri çekmez. Prim kazanırsınız ama buna da ihtiyaç yok, boşuna para ödemeyin.
1968 doğumluyum. 1987 yılından girişim var. 1700 günüm bulunuyor. 2 çocuk borçlanma var, ne zaman emekli olurum? Ayşe GÜLER
Bu primle emekli olmanız zor görünüyor. 2 çocuk size 1440 gün kazandırır. 3140 gün yapar. 3600'e tamamlayıp 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
2004 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen çalışıyorum. 14 yılımı doldurdum. Emekli olmak için ne yapmam lazım? Melahat DUMAN
9 Eylül 1999 tarihinden sonra emeklilik şartları biraz zorlaştı. Kademeli yaş şartı geldi. 2004 yılındaki sigortanıza göre 58 yaşını beklemeniz lazım. Ayrıca 7000 gün prim ödemeniz gerekir ki bu da yaklaşık 20 yıl. Ancak 2004'ten sonra doğumlarınız varsa 3 çocuğa kadar borçlanıp çalışmadan da 2160 güne kadar kazanabilirsiniz. Her çocuk için 2 yıl kazanma imkanı var.
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