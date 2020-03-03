Milyonlarca çalışan ve emekliye 3'lü kazanç müjdesi geldi. Bu bağlamda emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 18-22 Mayıs'ta verilecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri 27-30 Temmuz 'da verilecek. Promosyonda taban fiyatı artışı gündemde. Taban fiyatları birkaç günde belli olacak. Emekliler de bayram ikramiyelerinin artmasını istiyor. Eğer enflasyon artışı olursa bayram ikramiyesi 1118 lira, yeniden değerleme artışı olursa ikramiye 1225 olacak.

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